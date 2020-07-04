Вирусолог оценил угрозу второй волны COVID-19 для уже переболевших
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал НСН, как могут перенести повторное заболевание короанвирусом люди, у которых сформировался иммунитет
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико заявил, что второй волны коронавируса можно избежать, если в ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация граждан. Однако эксперты считают, что в следующие несколько месяцев говорить о начале вакцинации говорить не приходится.
В то же время в Москве к настоящему моменту около 20 процентов населения уже выработали антитела к коронавирусу естественным путем. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН, стоит ли людям с иммунитетом бояться второй волны коронавируса и повторного заболевания.
«Второе заболевание не должно быть более серьёзным, всё-таки иммунитет какой-то остаётся. И даже если антитела пропадают и их практически в крови уже не обнаруживается, организм помнит об этом прецеденте и поэтому легче даст иммунную реакцию. Правда есть и такие соображения, что наличие антител не обязательно даст защиту людям. Вот то, что сейчас наличие антител изучается с помощью иммуноферментного анализа, выявляя антитела к разным участкам вируса, а нам очень важно, чтобы были именно нейтрализующие антитела. А такие антитела встречаются очень редко», - сообщил вирусолог.
Вирусолог согласился с коллегами, что сроки подготовки качественной и эффективной вакцины затянутся, и к осени обеспечить вакцинацию населения, тем более массовую, не получится.
«Что касается массовой вакцинации уже этой осенью – думаю, что это утопия. Нужно сделать огромное количество вакцин, уделить внимание вопросу их высокой эффективности – я очень сомневаюсь. Для того чтобы привить всех, надо очень много вакцины. Вряд ли она может быть получена так быстро», - предположил Анатолий Альштейн.
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