Вирусолог оценил угрозу второй волны COVID-19 для уже переболевших

«Второе заболевание не должно быть более серьёзным, всё-таки иммунитет какой-то остаётся. И даже если антитела пропадают и их практически в крови уже не обнаруживается, организм помнит об этом прецеденте и поэтому легче даст иммунную реакцию. Правда есть и такие соображения, что наличие антител не обязательно даст защиту людям. Вот то, что сейчас наличие антител изучается с помощью иммуноферментного анализа, выявляя антитела к разным участкам вируса, а нам очень важно, чтобы были именно нейтрализующие антитела. А такие антитела встречаются очень редко», - сообщил вирусолог.

Вирусолог согласился с коллегами, что сроки подготовки качественной и эффективной вакцины затянутся, и к осени обеспечить вакцинацию населения, тем более массовую, не получится.

«Что касается массовой вакцинации уже этой осенью – думаю, что это утопия. Нужно сделать огромное количество вакцин, уделить внимание вопросу их высокой эффективности – я очень сомневаюсь. Для того чтобы привить всех, надо очень много вакцины. Вряд ли она может быть получена так быстро», - предположил Анатолий Альштейн.

