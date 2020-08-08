В России выявили 5212 случаев COVID-19 за сутки

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений», — сказано в официальном сообщении.

Из больниц выписаны за сутки 6615 человек после успешного лечения COVID-19. За время эпидемии выздоровели 690 207 россиян.

В России за сутки погибли от коронавирусной инфекции 129 человек. Общее количество летальных исходов за время пандемии составило 14 854.

Ранее исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова заявила во время пресс-конференции НСН, что из-за пандемии коронавируса население начало активно скупать дорогие лекарства, более эффективные в борьбе с COVID-19.

«Те препараты, которые применялись в борьбе с COVID-19, это препараты средней и высокой ценовой категории. Поэтому на них повысился спрос. Иногда спрос превышал предложения, поэтому наши производители были вынуждены закупать дополнительные субстанции и упаковки, что не всегда можно было сделать в условиях кризиса просто и дешево», - отметила она.

