Коронавирус спровоцировал высокий спрос на дорогие лекарства

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Цена таблетки: почему в России дорожают лекарства?»

По данным аналитических компаний цены на лекарства в России выросли на 24%. При этом сильнее всего цены взлетели на отечественные препараты, в то время как лекарства зарубежных производителей подорожали всего на 8%. Основная причина, по мнению экспертов, заключается в падении курса рубля и росте спроса на средства защиты и профилактики.

Исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова заявила во время пресс-конференции НСН, что из-за пандемии коронавируса население начало активно скупать дорогие лекарства, более эффективные в борьбе с COVID-19.

«Почему перешли к более дорогим препарата - после того, как мы столкнулись с пандемией, те препараты, которые применялись в борьбе с COVID-19, это препараты средней и высокой ценовой категории. Поэтому на них повысился спрос. Иногда спрос превышал предложения, поэтому наши производители были вынуждены закупать дополнительные субстанции и упаковки, что не всегда можно было сделать в условиях кризиса просто и дешево», - отметила она.

Как сообщается, политики предлагают меры по сдерживанию цен на лекарства. 1 сентября будет создан Федеральный реестр россиян с правом на бесплатное обеспечение лекарствами.

