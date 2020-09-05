В России выявили 5205 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки
В России за минувшие сутки зафиксировали 5205 случаев COVID-19. Всего заразились коронавирусной инфекцией 1 020 310 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Умерли от заболевания ещё 110 россиян. Общее число смертей от COVID-19 в стране выросло до 17 759.
В России вылечились от коронавирусной инфекции 5379 человек. Число пациентов, излечившихся от инфекции, достигло 838 126 человек.
Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал НСН, что представителей групп риска в России смогут прививать осенью, как и планировалось.
«Третья фаза может действительно длиться год, но полные данные о безопасности и эффективности вакцины будут готовы уже к окончанию 2020-го. Участвовать в третьей фазе будет примерно 40 тысяч добровольцев. И большей части введут не вакцину, а плацебо. Это будет двойной слепой метод: никто не будет знать, где вакцина, где плацебо. И только потом это станет известно. Наблюдение, впрочем, продолжится за обеими группами и дальше, чтобы уточнить степень эффективности. С осени уже можно будет прививать некоторые группы населения: врачей, учителей. Пока же вакцины для всех желающих не хватит», - сообщил собеседник НСН.
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Заразились
1,0 млн+5 205 / сут.
Умерли
17 759+110 / сут.
Выздоровели
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