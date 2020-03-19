В России выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом

В России зарегистрировано еще 52 случая заражения коронавирусом. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом число заразившихся увеличилось с 147 до 199.

В частности, 12 новых случаев заражения зарегистрированы в Москве, ещё 5 — в Московской области, сообщает телеканал 360.