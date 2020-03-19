«Лига защиты врачей»: Идея о прививках от гриппа против коронавируса - обман
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН спрогнозировал дату появления вакцины от коронавируса.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о лишении медработников лицензий в случае, если те будут предлагать своим пациентам вакцину от обычного гриппа под видом вакцины от коронавируса Covid-2019.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН напомнил, что прививки от коронавируса на сегодняшний день не существует, а также дал прогноз по датам ее появления.
«Насколько я знаю, на сегодняшний день прививки от коронавируса не существует. Поэтому если где-то в медицинских центрах предлагается сделать прививку, именно от того коронавируса, который сейчас во всем мире, то это обман. Согласен, что беспокойства обоснованы и такие ситуации, к сожалению, реальны и возможны в современной российской медицине. Вакцина действительно разрабатывается, в Америке начинаются испытания. Но до конца текущего года ее создать вряд ли успеют. Поэтому если кто-то сегодня предлагает вакцинацию, то это прямой обман», – отметил он.
Гальперин, при этом, не оценил саму идею депутата Виталия Милонова, напомнив только, что врачи выполняют указания руководства клиники. Правда признал, что если медучреждения начнут лишать лицензий за нарушения, то больниц в стране почти не останется.
«У нас по закону, врач не оказывает медицинскую услугу. Медицинские услуги оказывают учреждения. Врач – сотрудник учреждения, который выполняет распоряжение. Для врачей это больше этическая проблема: работать ли в соответствии с нормами, которые утверждены в его больнице, или отказаться от этого. Но поверьте, это не единственная и не самая большая проблема, и не единственный пример, когда мы вынуждены действовать не в интересах пациента, а в коммерческих интересах клиники. Это буквально на каждом шагу. И если действительно начнется лишение лицензий клиник, то у нас останется очень маленький процент от действующих сегодня медицинских учреждений», – заверил Семен Гальперин.
Ранее в эфире НСН депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что для решения проблемы с вакцинам от гриппа, которые ставят против коронавируса, необходима твердая позиция Минздрава.
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