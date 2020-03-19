«Лига защиты врачей»: Идея о прививках от гриппа против коронавируса - обман

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о лишении медработников лицензий в случае, если те будут предлагать своим пациентам вакцину от обычного гриппа под видом вакцины от коронавируса Covid-2019.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН напомнил, что прививки от коронавируса на сегодняшний день не существует, а также дал прогноз по датам ее появления.

«Насколько я знаю, на сегодняшний день прививки от коронавируса не существует. Поэтому если где-то в медицинских центрах предлагается сделать прививку, именно от того коронавируса, который сейчас во всем мире, то это обман. Согласен, что беспокойства обоснованы и такие ситуации, к сожалению, реальны и возможны в современной российской медицине. Вакцина действительно разрабатывается, в Америке начинаются испытания. Но до конца текущего года ее создать вряд ли успеют. Поэтому если кто-то сегодня предлагает вакцинацию, то это прямой обман», – отметил он.