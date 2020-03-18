В России выявили 33 новых случая заражения COVID-19

В России за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает Интерфакс, теперь в стране официально зарегистрировано 147 заболевших. Отмечается, что из 33 зафиксированных случаев 31 выявлен в Москве, один — в Томской области, ещё один — в Новосибирской области, пишет RT.

По словам вице-премьер Татьяны Голиковой, всего случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 регионах РФ, отмечает РИА ФАН.