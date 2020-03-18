В России выявили 33 новых случая заражения COVID-19
В России за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает Интерфакс, теперь в стране официально зарегистрировано 147 заболевших. Отмечается, что из 33 зафиксированных случаев 31 выявлен в Москве, один — в Томской области, ещё один — в Новосибирской области, пишет RT.
По словам вице-премьер Татьяны Голиковой, всего случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 регионах РФ, отмечает РИА ФАН.
Между тем, короновирус COVID-19 имеет несколько разновидностей, которые сейчас циркулируют в мире. Такое заявление сделал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Например, в Италию попала такая форма коронавируса, которая имеет свойство к более быстрому распространению, чем другие.
Согласился с возможностью существования разных подвидов коронавируса COVID-19 в беседе с НСН и эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.
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