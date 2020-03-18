Собянин призвал работодателей перевести работников на работу из дома

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу на «удаленке». Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

В сообщении градоначальник ссылается на опыт других стран, который говорит о том, что сокращение числа социальных контактов - лучший способ замедлить распространение инфекции.

«В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу», - написал Собянин.