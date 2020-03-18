Собянин призвал работодателей перевести работников на работу из дома
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу на «удаленке». Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.
В сообщении градоначальник ссылается на опыт других стран, который говорит о том, что сокращение числа социальных контактов - лучший способ замедлить распространение инфекции.
«В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу», - написал Собянин.
По словам Собянина, сейчас необходимо добиться того, чтобы на «удаленке» смогли трудиться 15-30% офисных работников.
По последним официальным данным, в России заразились коронавирусной инфекцией 147 человек.
Ранее сообщалось, что с помощью камер в Москве найдены более 200 нарушителей режима изоляции из-за риска распространения коронавируса. Об этом заявила глава ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.
Ранее сегодня министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что школьники со следующей недели уходят на трехнедельные каникулы. В эфире НСН председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец высказала мнение, что опасность такого решения заключается в том, что дети останутся без присмотра взрослых.
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