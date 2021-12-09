В России выявили 30 209 случаев заражения COVID-19 за сутки

По данным оперштаба, коронавирус был выявлен в 85 регионах. За последние сутки полностью выздоровели 35 794 человека, 1181 человек умер.

Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 9 925 806 случаев COVID-19. За весь период 8 637 861 человек выздоровели, 286 004 человека умерли.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

