В России выявили 30 209 случаев заражения COVID-19 за сутки
В России за последние сутки подтвердили 30 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
По данным оперштаба, коронавирус был выявлен в 85 регионах. За последние сутки полностью выздоровели 35 794 человека, 1181 человек умер.
Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 9 925 806 случаев COVID-19. За весь период 8 637 861 человек выздоровели, 286 004 человека умерли.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.
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Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru