В России выявили 28 552 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 28 552 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Из них 5 132 (18,0%) человека переносят болезнь без клинических проявлений.
В Москве выявили 6937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1784 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 483 человека.
С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 791 220 случаев заболевания.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.
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