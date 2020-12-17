В России выявили 28 214 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1756 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 474 человека.



С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 762 668 случаев заболевания.



Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, кому в первую очередь нужно вакцинироваться от коронавируса.

