В России выявили 24 217 случаев заболевания COVID-19 за сутки
6 января 202111:20
Специалисты зафиксировали 24 217 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
При этом у 11% пациентов заболевание протекает без симптомов.
С начала пандемии в России выявили 3 308 601 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.
Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
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6 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru