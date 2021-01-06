В России выявили 24 217 случаев заболевания COVID-19 за сутки

При этом у 11% пациентов заболевание протекает без симптомов.



С начала пандемии в России выявили 3 308 601 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.



Ранее ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.

