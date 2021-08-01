В России выявили 22 804 новых инфицированных коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 22 804 новых случая заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных фактов заболевания составляет 6 288 677, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 22 804 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.
Ещё 789 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Смертность от COVID-19 с начала пандемии составила 159 352 случаев.
За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 17 271 пациент. За все время пандемии заболевания от COVID-19 вылечились 5 625 890 человек.
Ранее стало известно, что в России в июле зафиксирована максимальная смертность за всю пандемию
По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, которое он высказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», сто миллионов россиян могут быть привиты уже к ноябрю. Этого достаточно для достижения коллективного иммунитета в России.
«70% надо считать не от взрослого населения, а от 145 миллионов. Получается, что нужно привить сто миллионов. Треть пути мы уже прошли. Может, оставшиеся две третьих мы к ноябрю тоже закончим», - заявил эксперт.
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Заразились
6,3 млн+22 804 / сут.
Умерли
159 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+17 271 / сут.
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