В России в июле зафиксирована максимальная смертность за всю пандемию
В России от коронавируса в июле погибло максимальное число пациентов с момента начала пандемии – 23 349 человек против 13 713 пациентов в июне, сообщает ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что предыдущий максимум - 17 124 смерти – зарегистрирован в конце декабря 2020 года.
За минувшие сутки в России умерли 792 человека, с начала пандемии - 158 563 пациентов.
«Зафиксировано 792 летальных исхода. За последние сутки в России выявлено 23 807 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни» - говорится в официальном сообщении оперштаба.
Всего в России выявили с начала эпидемии 6 265 873 пациента с COVID-19.
За последние сутки выздоровел 19 771 человек, за все время с начала с момента распространения инфекции - 5 608 619 россиян.
Рекордный рост заболеваемости COVID-19 может остановить только вакцинация – и точка, все остальное не работает, как показал опыт Европы, отметил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Смертность осталась на том же уровне – 2%. Когда было 15 тысяч заболевших, смертей было около 300, когда 20 тысяч – 400 и так далее. С этим и связаны все эти рекорды. Не думаю, что объявление нерабочих недель что-то изменит. Поэтому я бы не поддержал такое решение. Более того, я против. Это только наносит удар экономике, а на рост заболеваемости никак не влияет. Его может остановить только вакцинация. Точка. А не шаманские приблуды», - отметил Мясников.
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6,3 млн+23 807 / сут.
Умерли
159 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
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