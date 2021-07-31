В России в июле зафиксирована максимальная смертность за всю пандемию

«Зафиксировано 792 летальных исхода. За последние сутки в России выявлено 23 807 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни» - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Всего в России выявили с начала эпидемии 6 265 873 пациента с COVID-19.

За последние сутки выздоровел 19 771 человек, за все время с начала с момента распространения инфекции - 5 608 619 россиян.

Рекордный рост заболеваемости COVID-19 может остановить только вакцинация – и точка, все остальное не работает, как показал опыт Европы, отметил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Смертность осталась на том же уровне – 2%. Когда было 15 тысяч заболевших, смертей было около 300, когда 20 тысяч – 400 и так далее. С этим и связаны все эти рекорды. Не думаю, что объявление нерабочих недель что-то изменит. Поэтому я бы не поддержал такое решение. Более того, я против. Это только наносит удар экономике, а на рост заболеваемости никак не влияет. Его может остановить только вакцинация. Точка. А не шаманские приблуды», - отметил Мясников.



