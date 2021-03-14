В России выявили 10 083 заболевших COVID-19 за сутки

«За последние сутки в России выявлено 10 083 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.

В стране за прошедшие сутки умерли от коронавируса 395 россиян, за всё время пандемии —92 090 человек.

В России за истекшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 9 232 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 3 995 309 россиян.

Как сообщалось, более 7 млн человек уже вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».

