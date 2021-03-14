В России выявили 10 083 заболевших COVID-19 за сутки
В России за минувшие сутки выявили 10 083 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии заболели новой коронавирусной инфекцией 4 390 608 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием 14 марта.
«За последние сутки в России выявлено 10 083 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в официальном сообщении.
В стране за прошедшие сутки умерли от коронавируса 395 россиян, за всё время пандемии —92 090 человек.
В России за истекшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 9 232 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 3 995 309 россиян.
Как сообщалось, более 7 млн человек уже вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».
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Заразились
4,4 млн+10 083 / сут.
Умерли
92 090+395 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+9 412 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru