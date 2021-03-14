В России испытывают «Спутник V» на пациентах с онкологией

«Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались»,— сказал он. По его словам, в целом онкология не является противопоказанием для прививки. Гинцбург также сообщил, что людям, которые переболели коронавирусом, стоит привиться, если у них мало антител.

Как сообщалось, более 7 млн человек уже вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».

