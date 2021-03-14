В России испытывают «Спутник V» на пациентах с онкологией
В России начались исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» отечественного производства на пациентах с онкологическими заболеваниями, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались»,— сказал он. По его словам, в целом онкология не является противопоказанием для прививки. Гинцбург также сообщил, что людям, которые переболели коронавирусом, стоит привиться, если у них мало антител.
Как сообщалось, более 7 млн человек уже вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V». К середине марта к вакцинации подключат второй препарат «ЭпиВакКорона», к концу месяца - третью российскую вакцину «КовиВак».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru