МО: За ночь ПВО сбили более 200 дронов ВСУ
Минувшей ночью 29 марта российские силы ПВО уничтожили 203 украинских БПЛА над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что часть беспилотников ВСУ удалось ликвидировать над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским и Курским регионами. Кроме того, в МО рассказали, что дроны были сбиты над Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Отмечается, что еще часть БПЛА ВСУ была ликвидирована над территорией Московского региона, а также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. При этом, сколько именно дронов удалось сбить над каждым из регионов, в ведомстве не уточнили.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Брусовка в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
