МО: За ночь ПВО сбили более 200 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что часть беспилотников ВСУ удалось ликвидировать над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Калужским и Курским регионами. Кроме того, в МО рассказали, что дроны были сбиты над Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Отмечается, что еще часть БПЛА ВСУ была ликвидирована над территорией Московского региона, а также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. При этом, сколько именно дронов удалось сбить над каждым из регионов, в ведомстве не уточнили.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Брусовка в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».