Роскачество: В РФ подделывают около 4% вин

В России подделывают около 4% вин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

По его словам, таковыми являются «невина» с добавленными ингредиентами или с иным сырьем. Протасов объяснил, что подделки были обнаружены в 4% из 782 видов вин, которые были протестированы в 2025 году.

Он отметил, что в Роскачестве внимательно следят за дефектами вина. Существует как прямой фальсификат, так и ухудшение качества в связи с ошибками в технологиях, добавил Протасов. Он подчеркнул, что очень неприятным дефектом вина в том числе является проблема пробки, когда химические элементы из нее попадают в сам напиток.

Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в интервью НСН рассказал, что за пять лет качество российского вина выросло и теперь соответствует международным стандартам, но его дальнейшее развитие тормозит дефицит собственного виноградного сырья.

