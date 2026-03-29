Роскачество: В РФ подделывают около 4% вин
В России подделывают около 4% вин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.
По его словам, таковыми являются «невина» с добавленными ингредиентами или с иным сырьем. Протасов объяснил, что подделки были обнаружены в 4% из 782 видов вин, которые были протестированы в 2025 году.
Он отметил, что в Роскачестве внимательно следят за дефектами вина. Существует как прямой фальсификат, так и ухудшение качества в связи с ошибками в технологиях, добавил Протасов. Он подчеркнул, что очень неприятным дефектом вина в том числе является проблема пробки, когда химические элементы из нее попадают в сам напиток.
Ранее доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в интервью НСН рассказал, что за пять лет качество российского вина выросло и теперь соответствует международным стандартам, но его дальнейшее развитие тормозит дефицит собственного виноградного сырья.
