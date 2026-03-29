Роскачество: В РФ подделывают около 4% вин

В России подделывают около 4% вин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

По его словам, таковыми являются «невина» с добавленными ингредиентами или с иным сырьем. Протасов объяснил, что подделки были обнаружены в 4% из 782 видов вин, которые были протестированы в 2025 году.