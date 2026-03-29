Путин: Россия готова к проведению новой Олимпиады

Путин напомнил, что Россия была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК) и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды приняв их у себя в 1980-м и 2014-м годах.

«И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», - сказал президент в поздравлении.

Ранее Владимир Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026 и присвоил отечественным паралимпийцам госнаграды. Российская паралимпийская сборная в общем медальном зачете на прошедших в марте Играх в Италии заняла третье место, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».