Путин: Россия готова к проведению новой Олимпиады
Президент Владимир Путин подтвердил готовность России к проведению новой зимней и летней Олимпиады. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Российский лидер заметил, что РФ готова вносить свой вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма. Глава государства рассказал об этом во время поздравления Олимпийского комитета РФ (ОКР) со 115-летним юбилеем. Он был основан 29 марта (по старому стилю) 1911 года.
Путин напомнил, что Россия была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК) и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды приняв их у себя в 1980-м и 2014-м годах.
«И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», - сказал президент в поздравлении.
Ранее Владимир Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026 и присвоил отечественным паралимпийцам госнаграды. Российская паралимпийская сборная в общем медальном зачете на прошедших в марте Играх в Италии заняла третье место, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: На Украине начали готовить мобилизацию для женщин
- Участвовавший в пленении Паулюса ветеран Сталинградской битвы умер в Казахстане
- Роскачество: В РФ подделывают около 4% вин
- Дрозденко: В Ленинградской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся порт Усть-Луга
- Путин: Россия готова к проведению новой Олимпиады
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке грозит кризисом на рынке удобрений
- Мадуро впервые за долгое время выступил с заявлением
- МО: За ночь ПВО сбили более 200 дронов ВСУ
- В Госдуме выступили против завоза афганских мигрантов в Россию
- Роют «коллективную могилу»? США готовят наземную операцию против Ирана