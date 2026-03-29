Путин: Россия готова к проведению новой Олимпиады

Президент Владимир Путин подтвердил готовность России к проведению новой зимней и летней Олимпиады. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Российский лидер заметил, что РФ готова вносить свой вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма. Глава государства рассказал об этом во время поздравления Олимпийского комитета РФ (ОКР) со 115-летним юбилеем. Он был основан 29 марта (по старому стилю) 1911 года.

Путин напомнил, что Россия была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК) и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды приняв их у себя в 1980-м и 2014-м годах.

«И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», - сказал президент в поздравлении.

Ранее Владимир Путин назвал подвигом результаты россиян на Паралимпиаде-2026 и присвоил отечественным паралимпийцам госнаграды. Российская паралимпийская сборная в общем медальном зачете на прошедших в марте Играх в Италии заняла третье место, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
