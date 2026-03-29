В Госдуме выступили против завоза афганских мигрантов в Россию
В Госдуме заявили, что выступают против завоза афганских мигрантов в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Михаила Матвеева.
По его словам, выходцы из этой страны – лидеры по количеству совершаемых преступлений в Европе. Кроме того, у них отсутствуют каких-то уникальные навыки, кроме умения с детства обращаться с оружием.
Парламентарий напомнил, что в Афганистане запрещено женщине выходить на улицу без сопровождения мужчины, за какие-то провинности побивают камнями. «Представим себе, что человек, для которого это является нормой, даже если он прекрасный каменщик, приезжает в Россию и видит здесь русских женщин. Что с этим человеком произойдет?», – указал Матвеев.
Ранее советник министра иностранных дел Замир Кабулов заявил, что конкретных договоренностей на этот счет пока нет, но стороны активно обсуждают данный вопрос. По его словам, Москва исходит из миграционного законодательства и экономической целесообразности.
До этого стало известно, что российские компании готовы нанять работников из Индии и Африки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Роют «коллективную могилу»? США готовят наземную операцию против Ирана
- Утвержден порядок общения УК с жильцами домов через МAX
- СМИ: США готовят многонедельную наземную операцию в Иране
- МИД РФ предупредил, что спецслужбы США активизировали охоту за россиянами по миру
- Онищенко: Женщины могут родить неограниченное количество детей
- В Госдуме заявили, что в механизм самозапретов стоит включить компьютерные игры
- Врачи, учителя и менеджеры больше всех подвержены депрессии
- Милонов: Пока нет интернета, нужно решать демографическую проблему
- СМИ: Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном