Участвовавший в пленении Паулюса ветеран Сталинградской битвы умер в Казахстане

По данным источника, ветеран умер 28 марта. Ему был 101 год.

Известно, что Василий Зинченко вступил в ряды Красной армии добровольцем в возрасте 17 лет. Во время Сталинградской битвы он в составе группы солдат-разведчиков взял в плен немецкого генерала-фельдмаршала Паулюса. Позже Зинченко принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии и Польши. Победу 9 мая 1945 года он встретил в Берлине.

За время Великой Отечественной войны Зинченко был удостоен множества наград, в том числе ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени, а также медали «За оборону Сталинграда», передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».