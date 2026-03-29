Утвержден порядок общения УК с жильцами домов через МAX
Взаимодействие управляющих компаний с жильцами в мессенджере Мах будет осуществляться через чат-бот ГИС ЖКХ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минстроя РФ на депутатский запрос.
До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев направил обращение в министерство, чтобы получить официальные разъяснения о порядке использования домовых чатов в национальном мессенджере. В Минстрое заявили, что при поступлении обращения через чат-бот УК рассматривает его в соответствии с нормами действующего законодательства и в рамках компетенции.
Отмечается, что сообщения от жильцов в общем чате не считаются официальным обращением и УК могут реагировать на них по своему усмотрению. Все вопросы, требующие решения, нужно направлять только через чат-бот ГИС ЖКХ.
Ранее стало известно, что УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
