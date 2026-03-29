Дрозденко: В Ленинградской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся порт Усть-Луга

В Ленинградской области в результате атаки беспилотников ВСУ произошел пожар в порту Усть-Луга. Об этом в своем канале в «Мах» написал губернатор региона Александр Дрозденко.

В Эстонии опровергли информацию об открытии неба для дронов ВСУ

Он уточнил, что спасатели ликвидируют возгорание. По словам политика, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Александр Дрозденко сообщил, что 29 марта над Ленинградской областью уничтожили 36 беспилотников ВСУ, при этом губернатор не исключил повторных атак со стороны Украины в воскресенье. Всего, по данным Минобороны России, минувшей ночью ПВО сбили 203 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПожарЛенинградская ОбластьГубернаторВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры