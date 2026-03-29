СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке грозит кризисом на рынке удобрений

Отмечается, что кризис разразился, когда крупнейшие аграрные регионы Северного полушария приступили к подготовке весеннего сева, а в Австралии начинается зимний посевной сезон.

Бывший глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасян отметил, что даже при срочном открытии Ормузского пролива последствия будут серьезными. При этом, по его словам, если конфликт затянется на месяц и более, мир ожидает кризис беспрецедентных масштабов.

Ранее исследователь в области окружающей среды университета Катара Мохсен Яфи рассказал, что военные действия в Иране и странах региона создают серьезную угрозу для российских перелетных птиц, зимовавших на побережье Персидского залива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».