СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке грозит кризисом на рынке удобрений
В случае продолжения военных действий на Ближнем Востоке возможно возникновение глобального кризиса на рынке минеральных удобрений. Об этом сообщает британская газета «Telegraph».
В материале указано, что из-за вспыхнувшего в конце февраля конфликта Ирана с США и Израилем на Ближнем Востоке уже почти месяц нарушены поставки мочевины, аммиака и серы. По данным источника, под угрозой оказались 45% мирового объема торговли азотными удобрениями.
Отмечается, что кризис разразился, когда крупнейшие аграрные регионы Северного полушария приступили к подготовке весеннего сева, а в Австралии начинается зимний посевной сезон.
Бывший глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасян отметил, что даже при срочном открытии Ормузского пролива последствия будут серьезными. При этом, по его словам, если конфликт затянется на месяц и более, мир ожидает кризис беспрецедентных масштабов.
Ранее исследователь в области окружающей среды университета Катара Мохсен Яфи рассказал, что военные действия в Иране и странах региона создают серьезную угрозу для российских перелетных птиц, зимовавших на побережье Персидского залива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
