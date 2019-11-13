В России выросло число преступлений с платежными картами
Россиян стали обманывать чаще с помощью банковских карт, которыми они расплачиваются. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные министерства внутренних дел.
Как сообщает Москва 24, в ведомстве уточнили, что только в течение девяти месяцев этого года мошенники обманули более 10 тысяч раз. Поясняется, что речь идет лишь о случаях, которые были зарегистрированы по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Помимо этого, уточняет РИА ФАН, число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий с января по сентябрь этого года увеличилось на 69%.
Ранее НСН писала, что в Центробанке рассказал о схемах работы телефонных мошенников. Как пишет РИА Новости, первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подчеркнул, что злоумышленники выстраивают разговор с клиентами банков таким образом, чтобы человек сам предоставил личные данные.
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