В ЦБ раскрыли схемы работы телефонных мошенников
В Центробанке рассказал о схемах работы телефонных мошенников. Как пишет РИА Новости, первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подчеркнул, что злоумышленники выстраивают разговор с клиентами банков таким образом, чтобы человек сам предоставил личные данные.
Сычёв пояснил, что чаще всего мошенники используют только ФИО клиента и номер его телефона. Они начинают беседу с уточняющих вопросов, а после выстраивают диалог по определенным сценариям. Как отметили в ЦБ, в минувшем году почти все случаи хищения со счетов физических лиц совершались с использованием приемов социальной инженерии. Пострадавшие сами называли номер своей карты и указанный на ее обороте CVV-код.
Кстати, в начале ноября специалисты по кибербезопасности посоветовали россиянам не отвечать «да» на прямые вопросы неизвестных, которые звонят с незнакомых номеров. Таким способом мошенники могут собирать биометрию – цифровые отпечатки голоса. Также они пытаются заполучить комбинации слов, например, «я подтверждаю». Оформить кредит злоумышленники вряд ли смогут, а вот перевести деньги они смогут вполне успешно, пишет РИА ФАН.
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