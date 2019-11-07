В ЦБ раскрыли схемы работы телефонных мошенников

В Центробанке рассказал о схемах работы телефонных мошенников. Как пишет РИА Новости, первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев подчеркнул, что злоумышленники выстраивают разговор с клиентами банков таким образом, чтобы человек сам предоставил личные данные.

Сычёв пояснил, что чаще всего мошенники используют только ФИО клиента и номер его телефона. Они начинают беседу с уточняющих вопросов, а после выстраивают диалог по определенным сценариям. Как отметили в ЦБ, в минувшем году почти все случаи хищения со счетов физических лиц совершались с использованием приемов социальной инженерии. Пострадавшие сами называли номер своей карты и указанный на ее обороте CVV-код.