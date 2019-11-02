Россиянам объяснили, почему не стоит говорить «да» при звонке с неизвестного номера
Говоря «да» при ответе на звонок с неизвестного номера, россияне могут помочь мошенникам получить личный цифровой отпечаток голос – биометрию. Чтобы избежать ее несанкционированного использования, директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский рекомендовал избегать подобных ответов, сообщает aif.ru.
Мошенники стараются задавать стандартные вопросы, которые требуют односложных ответов – «да» или «нет». В дальнейшем аферисты используют биометрию для незаконных банковских операций или с целью продажи, отмечает Газета.ru.
По словам эксперта, злоумышленники могут попытаться получить от собеседника фразу «я подтверждаю», чтобы увеличить вероятность проведения финансовых операций.
«А вот если у злоумышленника будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз — «да», «я подтверждаю» и т.п., — это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит злоумышленники вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться», — заявил эксперт.
Также он порекомендовал отвечать на звонки стандартным «алло».
Напомним, в настоящий момент биометрию на территории Россиии собирают 140 банков.
Ранее глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв в эфире НСН рассказал, стоит ли заклеивать камеру и микрофон в ноутбуке ради безопасности.
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