В России ввели штрафы за нарушение сбора и переработки мусора. Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора физические лица будут штрафоваться на 2—3 тысячи рублей, юридические – на 250—350 тысяч рублей.

Добавим, максимальная сумма штрафа для юридических лиц за нарушения в отношении отходов животноводства составит 1 миллион рублей.

Между тем, в прошлом году министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщал, что в Подмосковье могут ввести штраф на нераздельный сбор мусора.