Общество

В России ввели штрафы за нарушение сбора и переработки мусора

17 июня19:11

В России ввели штрафы за нарушение сбора и переработки мусора. Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора физические лица будут штрафоваться на 2—3 тысячи рублей, юридические – на 250—350 тысяч рублей.

Добавим, максимальная сумма штрафа для юридических лиц за нарушения в отношении отходов животноводства составит 1 миллион рублей.

Между тем, в прошлом году министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщал, что в Подмосковье могут ввести штраф на нераздельный сбор мусора.

Россиян предупредили об очередном росте тарифов на сбор мусора

Накануне стало известно, что предстaвители стрaн G20 нa встрече в японском городе Кaруидзaвa договорились создaть междунaродную структуру для взaимодействия в борьбе с пластиковым мусором, плaвaющим в мировом океaне. Соглaсно принятым соглaшениям, стрaны G20 будут коллективно принимaть меры по снижению количествa плaстикового мусорa и обменивaться результaтaми рaботы.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН приветствовал создание группы в рамках G20 по борьбе с пластиковыми отходами в океанах и назвал это решением «нужным и важным».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
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