Россиян предупредили об очередном росте тарифов на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию, то есть на восстановление земли на отработанных свалках.

С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту,

Если их предложение будет одобрено, то увеличение цен составит порядка 5 процентов, пишут «Известия».