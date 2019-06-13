Россиян предупредили об очередном росте тарифов на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию, то есть на восстановление земли на отработанных свалках.
С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту,
Если их предложение будет одобрено, то увеличение цен составит порядка 5 процентов, пишут «Известия».
При этом эксперты опасаются, что такие меры вызовут волну недовольства среди населения. Они отмечают, что в большинстве регионов за норматив берется среднее число мусора, который образовывается по всей стране. Поэтому людей вынуждают платить за отходы, которых по факту не образуется, сообщает Ura.ru.
Ранее замглавы фракции в Госдуме Олег Нилов заявил журналистам, что сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, как нужно решать проблему.
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