Минцифры отменит лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотеки

Минцифры отменит лимиты для банков по объему выдаваемой льготной ИТ-ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство приняло такое решение по согласованию с правительством России.

«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение... по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», - пояснили в Минцифры.

Ведомство указало, что теперь снизится финансовая нагрузка для заемщиков в виде дополнительных платежей по комиссиям банков. С 1 мая по 31 октября будут действовать повышенные субсидии кредитным организациям на расходы по сопровождению программы.

Как напомнило Минцифры, в стране уже выдали более 83,5 тысячи ИТ-ипотек, к концу года количество оформивших льготный кредит превысит 91,5 тысячи.

Между тем президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин предупредил, что в ближайший год ипотека в РФ будет очень дорогой.

