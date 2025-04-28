Минцифры отменит лимиты для банков по объему выдачи IT-ипотеки
Минцифры отменит лимиты для банков по объему выдаваемой льготной ИТ-ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министерство приняло такое решение по согласованию с правительством России.
«С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение... по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», - пояснили в Минцифры.
Ведомство указало, что теперь снизится финансовая нагрузка для заемщиков в виде дополнительных платежей по комиссиям банков. С 1 мая по 31 октября будут действовать повышенные субсидии кредитным организациям на расходы по сопровождению программы.
Как напомнило Минцифры, в стране уже выдали более 83,5 тысячи ИТ-ипотек, к концу года количество оформивших льготный кредит превысит 91,5 тысячи.
Между тем президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин предупредил, что в ближайший год ипотека в РФ будет очень дорогой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru