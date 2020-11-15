В России вторые сутки подряд регистрируют более 22 тысяч новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 572 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5854 (25,9%) без клинических проявлений», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 352 россиянина, за всё время пандемии — 33 186.

В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 14 456 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 1 439 985 россиян.

Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.

