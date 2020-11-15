В России вторые сутки подряд регистрируют более 22 тысяч новых случаев коронавируса
В России вторые сутки подряд количество заболевших коронавирусной инфекцией превышает 22 тысячи. За минувшие сутки зафиксированы 22 572 новых случая коронавируса. Это меньше, чем в субботу, когда зарегистрировали 22 702 случая. Всего с начала эпидемии в стране насчитывается 1 925 825 пациентов с COVID-19.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 22 572 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5854 (25,9%) без клинических проявлений», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 352 россиянина, за всё время пандемии — 33 186.
В России за прошедшие 24 часа выписали из больниц после лечения коронавируса 14 456 человек. Всего выздоровели от последствий инфекции 1 439 985 россиян.
Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.
«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.
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Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru