Россия провела тренировку стратегических ядерных сил

В частности, в тренировке были задействованы подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодка «Брянск» в Баренцевом море и бомбардировщики дальней авиации Ту-95.

Как указали в Кремле, были запущены межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», баллистическая ракета «Синева» и крылатые ракеты воздушного базирования.

«Проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава... Все задачи тренировки выполнены», - говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что в РФ успешно проходят испытания нового оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

