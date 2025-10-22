Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

Актёр Павел Прилучный подал жалобу в Мосгорсуд на решение Головинского суда, отказавшему ему по делу об алиментах. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Муцениеце вновь потребовала от Прилучного треть его заработков на алименты

Прилучный и актриса Агата Муцениеце, у которых двое совместных детей, развелись ещё в 2020 году. В 2024 году артистка через суд добилась взыскания алиментов на содержание детей, однако актер обжаловал это решение.

Летом 2025 года Головинский суд Москвы окончательно решил дело в пользу Муцениеце. Защита Прилучного пообещала подать апелляцию.

Ранее суд отклонил иск экс-футболиста Павла Мамаева о взыскании с его бывшей жены 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
