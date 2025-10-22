Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
Актёр Павел Прилучный подал жалобу в Мосгорсуд на решение Головинского суда, отказавшему ему по делу об алиментах. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Прилучный и актриса Агата Муцениеце, у которых двое совместных детей, развелись ещё в 2020 году. В 2024 году артистка через суд добилась взыскания алиментов на содержание детей, однако актер обжаловал это решение.
Летом 2025 года Головинский суд Москвы окончательно решил дело в пользу Муцениеце. Защита Прилучного пообещала подать апелляцию.
Ранее суд отклонил иск экс-футболиста Павла Мамаева о взыскании с его бывшей жены 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
