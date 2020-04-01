В России вступили в силу новые стандарты дорожных знаков и разметки

Новые стандарты дорожных знаков и разметки вступили в силу в России. Как отмечает Коммерсантъ, в частности, речь идёт о таких указателях как “Участок перекрестка”, “Движение автобусов запрещено”и других. Источник подчёркивает, что пока стандарты носят рекомендательный характер. Правила станут обязательными, кк только из пропишут в ПДД и соответствующем распоряжении правительства.

Добавим, в частности, знак "Участок перекрестка" предупреждает водителя о запрете въезда во время затора на ближайший перекресток или на его часть, обозначенную разметкой "вафельница". Подобная разметка применяется в Москве с 2015 года, в ПДД она появилась в апреле 2018 года.

Отмечается, что некоторые указатели уже применялись в Москве в рамках эксперимента. Теперь же эта практика полностью легализована как на столичном, так и на федеральном уровне.