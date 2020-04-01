В России вступили в силу новые стандарты дорожных знаков и разметки
Новые стандарты дорожных знаков и разметки вступили в силу в России. Как отмечает Коммерсантъ, в частности, речь идёт о таких указателях как “Участок перекрестка”, “Движение автобусов запрещено”и других. Источник подчёркивает, что пока стандарты носят рекомендательный характер. Правила станут обязательными, кк только из пропишут в ПДД и соответствующем распоряжении правительства.
Добавим, в частности, знак "Участок перекрестка" предупреждает водителя о запрете въезда во время затора на ближайший перекресток или на его часть, обозначенную разметкой "вафельница". Подобная разметка применяется в Москве с 2015 года, в ПДД она появилась в апреле 2018 года.
Отмечается, что некоторые указатели уже применялись в Москве в рамках эксперимента. Теперь же эта практика полностью легализована как на столичном, так и на федеральном уровне.
Ранее НСН писала, что первый в России турбоперекресток появится в Москве на пересечении улиц Красного маяка и Чертановской. Специальная разметка дорожного полотна будет указывать водителям оптимальную траекторию движения на таком перекрестке. Как отметили эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД), турбоперекресток позволит снизить количество опасных пересечений потоков машин, повысит скорость движения автомобилей, на 20-30% увеличит пропускную способность.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН предложил использовать деньги налогоплательщиков более полезным и рациональным способом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Власти рассказали, что жители Москвы получат QR-коды для контроля самоизоляции
- Отправленных на карантин россиян обяжут вести журнал
- Глава Ростуризма рассказала о возвращении российских туристов
- Сервисы и подержанные машины. Эксперт о том, кто на авторынке переживет кризис
- Мишустин поручил перепрофилировать медучреждения для приема пациентов с COVID-19