«Движение автомобилистов России» назвало турбоперекрестки пустой тратой денег
Председатель организации Виктор Похмелкин в эфире НСН предложил вкладывать средства в реальные и более нужные проекты.
Первый в России турбоперекресток появится в Москве на пересечении улиц Красного маяка и Чертановской уже в этом году. Специальная разметка дорожного полотна будет указывать водителям оптимальную траекторию движения на таком перекрестке. Как пишут «Известия», со ссылкой на экспертов Центра организации дорожного движения (ЦОДД), турбоперекресток позволит снизить количество опасных пересечений потоков машин, повысит скорость движения автомобилей, на 20-30% увеличит пропускную способность. В Европе такая организация дорожного движения уже приобрела большую популярность, поскольку и вероятность столкновения автомобилей — ниже в 8 раз.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН предложил использовать деньги налогоплательщиков более полезным и рациональным способом.
«Никто только не может пояснить, что такое турбоперекрестки, зачем они нужны в России. Я, к сожалению, тоже не могу. Но мне кажется, что это не более чем освоение средств. Есть гораздо более нужные и важные дела, которые позволят сделать наши дороги более безопасными. Даже если предположить, что несколько таких перекрестков оборудуют, но было бы наивно предполагать, что они радикально изменят ситуацию». – уверен Похмелкин.
Справедливости ради отметим, что в ЦОДД пояснили, что это, казалось бы, обычное круговое движение. Но здесь используется несколько иная организация движения, делающая интуитивно понятным, как двигаться на таком перекрестке и кто кого должен пропускать при движении по кольцу.
Точкой приложения сил и средств председатель «Движения автомобилистов России» видит создание полос обгона на двухполосных магистралях. Как правило, там создается много аварийных ситуаций. Также Виктор Похмелкин предлагает поставить там больше отбойников, чтобы автомобилисты не вылетали на встречную полосу.
«Это понятные, простые, нужные вещи. А вместо этого нам предлагают дорогостоящие проекты, к тому же невнятно обоснованные с точки зрения дорожного движения. Если уж выносить подобные инициативы гражданам, то нужно представить весь проект, включая смету. А уверение, что это будет хорошо, этого мало. Делаю вывод, что кто-то на этом заработает, а лучше нам с вами от этого не станет», - считает эксперт автоотрасли.
Добавим, проект будет находиться на общественном обсуждении до середины августа. Обычно проект предварительного национального стандарта тестируют три года, дорабатывая его до ГОСТа.
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