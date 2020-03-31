На ж/д станциях в Подмосковье появилась разметка для социальной дистанции

безопасную социальную дистанцию, нанесли на 63 автовокзалах и железнодорожных станциях Московской области. Об этом заявили в региональном Минтрансе.

Отмечается, в местах скопления людей полосы желтого или красного цвета наносят на расстоянии в полтора-два метра друг от друга. Как правило, они появляются перед кассами и билетными автоматами. При этом, как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в общественном транспорте транслируются аудиооповещения о необходимости соблюдения этой самой социальной дистанции.

Добавим, новая разметка уже появилась на автовокзалах в Мытищах, Коломне и Сергиевом Посаде, а также на 60 железнодорожных станциях. В течение недели её нанесут ещё на сорока автовокзалах и двух сотнях ж/д станций.