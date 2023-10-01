В России вступили в силу единые правила для дач, коттеджей и гаражей
1 октября в России вступили в силу поправки, которые касаются общего имущества, сообщает РИА Новости.
Они становятся едиными для многоквартирных домов, коттеджных и дачных поселков, а также гаражных кооперативов. Новые правила призваны помочь отрегулировать обязательства россиян с распоряжением общим имуществом.
В многоквартирных домах изменения в большей степени затронут владельцев прочей недвижимости, в частности, собственников гаражей, жителей коттеджных поселков. Отныне доля в праве на общее имущество пропорциональна площади, которая принадлежит собственнику недвижимости. Передать его можно будет только при единогласном решении всех собственников.
Общее имущество может быть передано третьим лицам во владение и пользование на основании решения общего собрания, если проголосуют не менее двух третей собственников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru