В России вступили в силу единые правила для дач, коттеджей и гаражей

Они становятся едиными для многоквартирных домов, коттеджных и дачных поселков, а также гаражных кооперативов. Новые правила призваны помочь отрегулировать обязательства россиян с распоряжением общим имуществом.

В многоквартирных домах изменения в большей степени затронут владельцев прочей недвижимости, в частности, собственников гаражей, жителей коттеджных поселков. Отныне доля в праве на общее имущество пропорциональна площади, которая принадлежит собственнику недвижимости. Передать его можно будет только при единогласном решении всех собственников.

Общее имущество может быть передано третьим лицам во владение и пользование на основании решения общего собрания, если проголосуют не менее двух третей собственников.

Как стало известно ранее, в России узаконят посуточную аренду жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

