«Известия»: В России узаконят посуточную аренду жилья

Законопроект разработали после реакции Конституционного суда на жалобу жителя Пскова. Мужчине запретили «оказывать гостиничные услуги», сдавая квартиру посуточно, из-за жалоб соседей. Как постановил КС, краткосрочная аренда жилья не запрещена, однако вопрос требует дополнительного регулирования.

Планируется, что изменения внесут в Жилищный кодекс, где пропишут право собственника сдавать квартиру по договору найма, в том числе краткосрочного. При этом владелец должен соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилым помещением и содержания общего имущества.

Как отметили в пресс-службе правительства, законопроект позволит обеспечить соблюдение всех этих норм при сдаче квартир в краткосрочную аренду. Также меры позволят снизить количество случаев использования жилья в многоквартирном доме для оказания гостиничных услуг.

