«Известия»: В России узаконят посуточную аренду жилья
Посуточную аренду жилья в России узаконят, соответствующий законопроект Минстроя РФ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом пишут Известия со ссылкой на документ.
Законопроект разработали после реакции Конституционного суда на жалобу жителя Пскова. Мужчине запретили «оказывать гостиничные услуги», сдавая квартиру посуточно, из-за жалоб соседей. Как постановил КС, краткосрочная аренда жилья не запрещена, однако вопрос требует дополнительного регулирования.
Планируется, что изменения внесут в Жилищный кодекс, где пропишут право собственника сдавать квартиру по договору найма, в том числе краткосрочного. При этом владелец должен соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилым помещением и содержания общего имущества.
Как отметили в пресс-службе правительства, законопроект позволит обеспечить соблюдение всех этих норм при сдаче квартир в краткосрочную аренду. Также меры позволят снизить количество случаев использования жилья в многоквартирном доме для оказания гостиничных услуг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru