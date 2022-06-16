В России впервые выявили штамм «омикрона» ВА.5

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она уточнила, что за последние семь дней в стране были обнаружены четыре варианта «омикрона» - два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5.

По её словам, три варианта являются «завозными из разных стран», а ещё один «находится в стадии определения эпиданализа».

«Распространение этих вариантов может оказаться чуть более интенсивным, однако накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься», - заключила она.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в России полностью ещё не отступила и необходимо сохранять готовность к новым волнам.

