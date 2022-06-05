Мурашко: «Пандемия полностью не отступила»

«Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тыс. пациентов находится под наблюдением, и в том числе 2,5 тыс. пациентов находится в тяжелом состоянии», - заявил министр.

Глава ведомства рекомендовал придерживаться плановой вакцинации через каждые полгода препаратом «Спутник Лайт» или одним из компонентов «Спутника V».

Хотя распространенность COVID-19 в мире значительно сокращается, необходимо быть готовыми к новым волнам заболеваемости.

«Да, распространенность значительно сокращается. Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, <…> поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», - подчеркнул Михаил Мурашко.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что угроза появления более опасного штамма коронавируса вполне реальна. Об этом сообщает ТАСС.

