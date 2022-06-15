Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры из-за риска завоза чумы в Россию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому в России вводятся дополнительные меры из-за риска завоза в страну чумы.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что властям регионов РФ рекомендовано «обеспечить готовность органов исполнительной власти и медорганизаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы».
Также необходимо организовать «информирование о мерах профилактики чумы», в том числе, необходимости вакцинации «по эпидемиологическим показаниям», заранее определив категории граждан, подлежащих обязательной иммунизации.
Главам территориальных органов Роспотребнадзора рекомендуется «внести предложения по актуализации противочумных мероприятий», оценить готовность медучреждений к случаям выявления больных с подозрением на чуму, обеспечить проведение вакцинации.
Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России впервые выявили вариант «омикрона» ВА.4, при этом доминирующим в стране является вариант ВА.2, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru