Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры из-за риска завоза чумы в Россию

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что властям регионов РФ рекомендовано «обеспечить готовность органов исполнительной власти и медорганизаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы».

Также необходимо организовать «информирование о мерах профилактики чумы», в том числе, необходимости вакцинации «по эпидемиологическим показаниям», заранее определив категории граждан, подлежащих обязательной иммунизации.

Главам территориальных органов Роспотребнадзора рекомендуется «внести предложения по актуализации противочумных мероприятий», оценить готовность медучреждений к случаям выявления больных с подозрением на чуму, обеспечить проведение вакцинации.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России впервые выявили вариант «омикрона» ВА.4, при этом доминирующим в стране является вариант ВА.2, сообщает телеканал «360».