В России впервые выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

За минувшие сутки в России выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, подчеркнув, что этот показатель является рекордным с начала эпидемии.

Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 6 253. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область, а также Нижегородская и Архангельская области, отмечает Свободная пресса.

Добавим, за всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 пациентов с COVID-19.