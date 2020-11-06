В России впервые выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки
За минувшие сутки в России выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, подчеркнув, что этот показатель является рекордным с начала эпидемии.
Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 6 253. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область, а также Нижегородская и Архангельская области, отмечает Свободная пресса.
Добавим, за всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 пациентов с COVID-19.
Между тем, накануне стало известно, что больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью RT заявил главный врач медучреждения Денис Проценко.
При этом, он не сделал точных прогнозов о том, когда завершится эпидемия, но предположил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции должна резко измениться в лучшую сторону к лету.
В свою очередь, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов отметил, что рост числа заражений COVID-19 в России может прекратиться через несколько недель при условии введения более строгих ограничений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Россиянам на пособия на детей перечислили более 200 млрд рублей
- Генпрокуратура РФ получила от ФРГ вопросы вместо ответов по Навальному
- ВОЗ призвала готовиться к новой пандемии
- В Москве рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки
- В России впервые выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru