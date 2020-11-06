В России впервые выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки

За минувшие сутки в России выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, подчеркнув, что этот показатель является рекордным с начала эпидемии.

Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 6 253. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область, а также Нижегородская и Архангельская области, отмечает Свободная пресса.

Добавим, за всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 пациентов с COVID-19.

Названы запрещенные при коронавирусе продукты

Между тем, накануне стало известно, что больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью RT заявил главный врач медучреждения Денис Проценко.

При этом, он не сделал точных прогнозов о том, когда завершится эпидемия, но предположил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции должна резко измениться в лучшую сторону к лету.

В свою очередь, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов отметил, что рост числа заражений COVID-19 в России может прекратиться через несколько недель при условии введения более строгих ограничений.


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ФОТО: РИА Новости
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