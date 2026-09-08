Минобороны: ПВО в течение дня сбила 107 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за двенадцать часов над десятью регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отражение атаки осуществлялось в течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени, как уточнили в пресс-службе военного ведомства.

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Беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Московского региона.

Кроме того, средства ПВО сбили дроны над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В утренней сводке Минобороны сообщалось, что над Россией сбили 384 беспилотника ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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