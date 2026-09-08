«Никаких послаблений!»: Затулин раскрыл, как изменится политика РФ к Армении
Константин Затулин раскрыл НСН, что после различных заявлений и действий со стороны Никола Пашиняна, Россия не пойдет на встречу ни по каким вопросам.
Никаких послаблений в торгово-экономических отношениях с Арменией, пока Никол Пашинян у власти, не будет. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Российские власти могут ужесточить политику в отношении Армении: ограничить денежные переводы и транспортное сообщение, а также повысить стоимость энергоносителей, в том числе газа, пишет издание Past со ссылкой на источники. Среди возможных сценариев также ограничения на экспорт из Армении в Россию, депортация значительного числа армян, проживающих и работающих в РФ, и ограничение транспортного сообщения. Затулин раскрыл, насколько эти сценарии реальны.
«Я бы не хотел накликать какие-то меры по депортации, потому что они касаются людей. Я могу лишь сказать, что все ухудшения торгово-экономических связей взаимосвязаны с курсом правительства Армении, которое собирается предать прежние союзы и заключить их с нашими противниками. Несмотря на периодические контакты, никаких послаблений, пока у власти находится господин Пашинян, не будет. Безусловно, на курс Пашиняна повлиять можно. Иначе бы он не домогался встреч, не создавал бы видимость, что отношения с Россией будут сохраняться. При этом господин Симонян (Ален Симонян, секретарь совбеза безопасности Армении. – Прим. НСН) рассказывает, что они будут принимать релокантов, когда в России будет новая мобилизация. Сам же Пашинян заявлял, что будет только рад, если Армению исключат из ОДКБ. После этого требовать, чтобы мы пошли навстречу в каких-то вопросах, может только шантажист, а мы шантажу со стороны Армении точно не подвержены», — заявил он.
Также Затулин еще раз напомнил, что никакой референдум по поводу вступления в Евросоюз премьер-министр Армении проводить не собирается.
«На сегодняшний день никакого референдума Пашинян не хочет. Он не уверен в победе. Он проиграл парламентские выборы, при этом путем манипуляций сумел протащить свою кандидатуру и большинство в парламент. Он знает, что сфальсифицировал выборы. Если бы он был уверен в референдуме, он бы его вчера провел. Сегодня не то, что вступление в Европейский Союз, но даже безвиз с ним «прогорел», о чем позавчера уже заявил представитель Евросоюза», — подытожил он.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что провокации Еревана против России идут по приказу Евросоюза: в Брюсселе мечтают о стратегическом поражении РФ и хотят стравить ее со странами бывшего СССР.
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