Никаких послаблений в торгово-экономических отношениях с Арменией, пока Никол Пашинян у власти, не будет. Об этом НСН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Российские власти могут ужесточить политику в отношении Армении: ограничить денежные переводы и транспортное сообщение, а также повысить стоимость энергоносителей, в том числе газа, пишет издание Past со ссылкой на источники. Среди возможных сценариев также ограничения на экспорт из Армении в Россию, депортация значительного числа армян, проживающих и работающих в РФ, и ограничение транспортного сообщения. Затулин раскрыл, насколько эти сценарии реальны.

«Я бы не хотел накликать какие-то меры по депортации, потому что они касаются людей. Я могу лишь сказать, что все ухудшения торгово-экономических связей взаимосвязаны с курсом правительства Армении, которое собирается предать прежние союзы и заключить их с нашими противниками. Несмотря на периодические контакты, никаких послаблений, пока у власти находится господин Пашинян, не будет. Безусловно, на курс Пашиняна повлиять можно. Иначе бы он не домогался встреч, не создавал бы видимость, что отношения с Россией будут сохраняться. При этом господин Симонян (Ален Симонян, секретарь совбеза безопасности Армении. – Прим. НСН) рассказывает, что они будут принимать релокантов, когда в России будет новая мобилизация. Сам же Пашинян заявлял, что будет только рад, если Армению исключат из ОДКБ. После этого требовать, чтобы мы пошли навстречу в каких-то вопросах, может только шантажист, а мы шантажу со стороны Армении точно не подвержены», — заявил он.