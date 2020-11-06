Названы запрещенные при коронавирусе продукты

По его словам, больной должен избегать употребления большого количества солёной рыбы, солёных огурцов и прочих подобных продуктов, передает радио Sputnik.

Блогер пояснил, что также стоит отказаться от алкоголя, который также ведет к обезвоживанию организма, отмечает RT.

Для выздоровления нужно поддерживать хороший водно-солевой баланс, подчеркивает эксперт. Он посоветовал пить пациентам больше воды, пишет Ura.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что большинство умерших от коронавируса занимались самолечением.



