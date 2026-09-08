Из судов, прокуратур и других государственных учреждений в восточной части Киева начали вывозить служебную документацию. Как сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, данный процесс стартовал после утренних ударов по украинской столице.

По словам источника, чиновникам, которые до этого момента не эвакуировали свои семьи из Киева, рекомендовано подготовить близких к срочному отъезду. Лебедев отметил, что во избежание паники среди населения официально анонсирована эвакуация в пансионаты только для престарелых граждан и инвалидов, проживающих на левом берегу.