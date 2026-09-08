СМИ: Из госучреждений в Киеве начали вывозить служебную документацию
Из судов, прокуратур и других государственных учреждений в восточной части Киева начали вывозить служебную документацию. Как сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, данный процесс стартовал после утренних ударов по украинской столице.
По словам источника, чиновникам, которые до этого момента не эвакуировали свои семьи из Киева, рекомендовано подготовить близких к срочному отъезду. Лебедев отметил, что во избежание паники среди населения официально анонсирована эвакуация в пансионаты только для престарелых граждан и инвалидов, проживающих на левом берегу.
При этом координатор подполья подчеркнул, что фактическая готовность людей к перемещению остается минимальной. Из 160 тысяч жителей левобережной части Киева согласие на выезд в безопасные районы дали всего две тысячи человек.
Трехдневное перемирие, заключавшееся в отказе России от ударов Киеву на время визита гостей из США, истекло в ночь на 8 сентября и ВС РФ ударили по объектам в украинской столице, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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