Лавров: Границами Украины 1991 года Запад хочет загнать русских в концлагерь
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны «озверело» требуют вернуть границы Украины 1991 года с целью отдать людей русской культуры, столетиями проживавших на этих территориях, в «настоящий концлагерь». Соответствующее высказывание глава внешнеполитического ведомства сделал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, среди западных политиков выделяются две группы — те, кто настойчиво требует возвращения к границам 1991 года, и те, у кого периодически проявляются признаки реализма с намеком на признание существующих реалий на юго-востоке Украины. При этом обе группы выступают за сохранение нынешнего режима, правящего в Киеве.
Глава МИД подчеркнул, что российский народ не может принять вариант развязки конфликта, предусматривающий сохранение русофобского агрессивного неонацистского украинского режима, который заложен в европейском плане урегулирования. Лавров указал на невозможность такого компромисса для России.
В ходе интервью Лавров также напомнил оппонентам слова президента Владимира Путина, что при нападении Европы на Россию война будет «короткой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Во Владимире из музея за секунды украли ложку писателя Ерофеева
- СМИ: Из госучреждений в Киеве начали вывозить служебную документацию
- Юрист раскрыл проблемы новой квартиры Долиной за 250 миллионов
- Лавров: Границами Украины 1991 года Запад хочет загнать русских в концлагерь
- Экономист назвал продукты, которые подешевеют в ближайшее время
- «Никаких послаблений!»: Затулин раскрыл, как изменится политика РФ к Армении
- Генерал Соболев прокомментировал слухи о мобилизации в России
- Минобороны: ПВО в течение дня сбила 107 украинских БПЛА
- «Газпром Арена» прокомментировала слухи о наборе персонала для концерта Уэста
- Невролог предостерег от прослушивания рэпа и рейва за рулем