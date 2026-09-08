По словам Лаврова, среди западных политиков выделяются две группы — те, кто настойчиво требует возвращения к границам 1991 года, и те, у кого периодически проявляются признаки реализма с намеком на признание существующих реалий на юго-востоке Украины. При этом обе группы выступают за сохранение нынешнего режима, правящего в Киеве.

Глава МИД подчеркнул, что российский народ не может принять вариант развязки конфликта, предусматривающий сохранение русофобского агрессивного неонацистского украинского режима, который заложен в европейском плане урегулирования. Лавров указал на невозможность такого компромисса для России.

В ходе интервью Лавров также напомнил оппонентам слова президента Владимира Путина, что при нападении Европы на Россию война будет «короткой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

