«Газпром Арена» прокомментировала слухи о наборе персонала для концерта Уэста

По словам представителя концертной площадки, в настоящий момент у администрации нет никакой информации о кадровых изменениях, связанных с подготовкой к шоу зарубежной звезды. Он добавил, что не готов предоставлять комментарии по поводу слухов о старте найма сотрудников.

В открытых источниках ранее появились сведения о том, что Центр временного персонала ФК «Зенит» начал прием заявок от хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов на 10 и 11 октября. Именно на эти даты в России запланированы концерты Уэста, при этом центр также частично отвечает за подбор персонала для площадки «Газпром Арены».

Ранее агентство Say Agency опубликовало «разрешения» на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

