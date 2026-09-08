Юрист раскрыл проблемы новой квартиры Долиной за 250 миллионов

По словам эксперта, любые работы по изменению планировки жилья требуют обязательного одобрения Государственной жилищной инспекции Москвы. В частности, необходимо согласовывать совмещение санузлов, снос и возведение несущих стен и перегородок, присоединение балконов, а также устройство дверных проемов и арок в стенах.

Соловьев подчеркнул, что объединение двух квартир неизбежно потребует прорубания дверного проема или арки в несущей конструкции, что делает согласование обязательным. Кроме того, разрешение понадобится на переустройство пола с его вскрытием, перенос сантехнического оборудования, а также на разделение или объединение квартир как по горизонтали, так и по вертикали.

Ранее стало известно, что Долина оформила новую квартиру на свою дочь Ангелину в качестве превентивной меры защиты от мошеннических схем, жертвой которых певица стала ранее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

