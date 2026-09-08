«Все знают, как действуют на психику, например, военные марши. Маршевый ритм отупляет, отвлекает, подчиняет себе. Водителям желательно слушать музыку, которая не заставляла бы много размышлять. Если мозг будет размышлять о тексте, он перестанет выполнять свою главную задачу. Наш мозг устроен как прогностическая машина. На дороге хороший водитель постоянно создает прогнозы поведения других водителей за рулем. Водители-дальнобойщики, а это самая умная категория водителей, делают максимально достоверные прогнозы на события в ближайшие секунды. Так что самый опасный жанр с этой точки зрения — рэп. Там очень много речитатива. Это еще и, как правило, очень агрессивная музыка, она часто вводит в не очень хорошее настроение. Сюда же относятся жанры хаус, транс, рейв, так как они подчиняют себе и вводят в состояние, подобное трансу», — рассказал он.

В связи с этим Хорошев назвал наиболее подходящие и безопасные жанры для слуха водителя.

«Хорошая, спокойная музыка типа блюза и регги отлично подойдет. Некоторые виды блюза, конечно, могут немного усыплять, но в целом это удачный вариант. Поп-музыка, какой бы глупой она не была, и цепляет, и хорошо считывается ухом, и не агрессивная», — подытожил он.

Ранее психолог Екатерина Каталина заявила НСН, что любимые мультфильмы могут помогать справиться с тревожностью и настроиться на позитивный день, ностальгические переживания способствуют снижению уровня кортизола.

