Невролог предостерег от прослушивания рэпа и рейва за рулем
Павел Хорошев заявил НСН, что мозг водителя в дороге выполняет прогностическую функцию, поэтому ему нельзя отвлекаться, вслушиваясь в текста или подчиняясь определенным ритмам.
Водителям за рулем противопоказано слушать рэп, а также композиции в таких жанрах, как хаус, рейв и транс. Об этом НСН рассказал невролог Павел Хорошев.
Прослушивание быстрой и ритмичной музыки может отвлекать при вождении автомобиля, рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники доктора Аникиной Марина Аникина. Ее слова приводит 360.ru. Она добавила, что слишком спокойная музыка также вредит — такие композиции расслабляют и усыпляют, особенно если водитель уже уставший. Хорошев согласился с коллегой и раскрыл, какие музыкальные композиции будут крайне негативно влиять водителя и почему.
«Все знают, как действуют на психику, например, военные марши. Маршевый ритм отупляет, отвлекает, подчиняет себе. Водителям желательно слушать музыку, которая не заставляла бы много размышлять. Если мозг будет размышлять о тексте, он перестанет выполнять свою главную задачу. Наш мозг устроен как прогностическая машина. На дороге хороший водитель постоянно создает прогнозы поведения других водителей за рулем. Водители-дальнобойщики, а это самая умная категория водителей, делают максимально достоверные прогнозы на события в ближайшие секунды. Так что самый опасный жанр с этой точки зрения — рэп. Там очень много речитатива. Это еще и, как правило, очень агрессивная музыка, она часто вводит в не очень хорошее настроение. Сюда же относятся жанры хаус, транс, рейв, так как они подчиняют себе и вводят в состояние, подобное трансу», — рассказал он.
В связи с этим Хорошев назвал наиболее подходящие и безопасные жанры для слуха водителя.
«Хорошая, спокойная музыка типа блюза и регги отлично подойдет. Некоторые виды блюза, конечно, могут немного усыплять, но в целом это удачный вариант. Поп-музыка, какой бы глупой она не была, и цепляет, и хорошо считывается ухом, и не агрессивная», — подытожил он.
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